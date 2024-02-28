طيران الاحتلال يقصف مربعا سكنيا بـ "النصيرات"

فلسطين اليوم

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية، مساء اليوم الأربعاء، مربعًا سكنيًا في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، بعدةصواريخ.

ونقل مصدر صحفي، عن سكان محليين، قولهم إن طيران الاحتلال يستهدف مربعاً سكنياً لعائلات رضوان والشافعي وعثمان وصيام فيالمخيم الجديد بـ "النصيرات".

ونوهت المصادر إلى أن القصف استهدف أربعة منازل ودمّرها بالكامل، وتضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.

منوهة إلى وجود شهداء ومصابين في مكان القصف.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راحضحيتها 76 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 145 على قطاعغزة، أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29954 شهيدًا، و70325 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

ومخيم النصيرات؛ يعد ثالث أكبر مخيم للاجئين في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطئ. أنشئ عام 1948مـ، وبلغت مساحته سنةالإنشاء حوالي 588 دونما، يقع في منتصف قطاع غزة، ضمن "المنطقة الوسطى"، جنوب غرب مدينة غزة، على ساحل البحر المتوسط؛ويبعد عن مدينة دير البلح حوالي 2.5 كم وعن مدينة غزة 10 كم.