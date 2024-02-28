تقرير "الأونروا" رقم 83: استمرار إطلاق النار على الفلسطينيين في غزة وتدهور وضع المساعدات الإنسانية

فلسطين اليوم

أفاد تقرير "الأونروا" رقم 83 بشأن الوضع في قطاع غزة، بتواصل التقارير التي تفيد بأنّ القوات الإسرائيلية تطلق النار علىالفلسطينيين، الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في مدينة غزة.

ولفت التقرير إلى أنّ شهر شباط/ فبراير، لا يزال يشهد دخول القليل جداً من المساعدات، بمعدل يقارب 99 شاحنة يومياً، في حين كانت150 شاحنة محملة بالمستلزمات، تدخل غزة يومياً في كانون الثاني/ يناير 2024.

وأكد التقرير أنّ عدد الشاحنات التي تدخل غزة، أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة في اليوم، مع صعوبات كبيرة في إدخالالإمدادات عبر كل من كرم أبو سالم ورفح.

وفي سياقٍ متصل، أفاد تقرير "الأونروا" رقم 83 بشأن الوضع في قطاع غزة، بتواصل التقارير التي تفيد بأنّ القوات الإسرائيلية تطلقالنار على الفلسطينيين، الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في مدينة غزة.

ولفت التقرير إلى أنّ شهر شباط/ فبراير، لا يزال يشهد دخول القليل جداً من المساعدات، بمعدل يقارب 99 شاحنة يومياً، في حين كانت150 شاحنة محملة بالمستلزمات، تدخل غزة يومياً في كانون الثاني/ يناير 2024.

وأكد التقرير أنّ عدد الشاحنات التي تدخل غزة، أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة في اليوم، مع صعوبات كبيرة في إدخالالإمدادات عبر كل من كرم أبو سالم ورفح.

وفي غضون ذلك، أشار مراسل صحافي في غزة، إلى قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافةإلى قصفٍ مدفعي من زوارق الاحتلال على شاطئ النصيرات وسط القطاع.

كما أفاد بارتقاء الشهيد محمد حمدي اللوح، في قصفٍ مدفعي استهدف منازل عائلة اللوح قرب وادي غزة وسط القطاع، لافتاً إلى وقوعإصابات من جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مسجد النور والهدى في بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.