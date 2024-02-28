وزارة الصحة في غزة: حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع تصل إلى 29.954 شهيداً

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.954 شهيداً و70.325 إصابة منذ السابع منتشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوردت الوزارة أنّ الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيداً و 110 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أنّ عدداً من الضحايا، لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

هذا وتضررت 360.000 وحدة سكنية في القطاع، فيما تُقدّر المدة اللازمة لرفع الأنقاض بـ4 سنوات.

وخرجت 100 مؤسسة تعليمية عن الخدمة، فيما لن يستطيع 608 آلاف طالب من الالتحاق بالتعليم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ 90% من الأطفال و 95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقراً غذائياً حاداً (يأكلونوجبتين أو أقل في اليوم)، فيما 90% من الأطفال مصابون بواحدٍ أو أكثر من الأمراض المعدية.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإنّ 83% من آبار المياه الجوفية خارج الخدمة في القطاع.