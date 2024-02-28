مطالبة بتحقيق مستقل في استهداف صحفيين بجنوب لبنان

فلسطين اليوم

رفعت أكثر من 120 منظمة ووسيلة إعلام وشخصيات، اليوم الأربعاء، كتابين رسميين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك،والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف "إسرائيل" لصحفيين في جنوب لبنان.

وطالب الموقعون على الكتابين، تورك بـ "إجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعينهم مكتبه للكشف عنالحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدّد المسؤوليات".

فيما وجه الموقعون ل "أزولاي" رسالة مفادها: "انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحافيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم منالعقاب نناشدكم بـإدانة استهداف إسرائيل للصحافيين في جنوب لبنان (..) والدعوة إلى محاسبة إسرائيل عن جرائم هذه الحرب ودعمالطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية".

وتضمّن الكتابان خلاصة نتائج تحقيقات منفصلة أجرتها منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" ووكالتافرانس برس ورويترز، حول استهداف الصحفيين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتسبّبت القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان في 13 أكتوبر باستشهاد المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله، وإصابة ستة صحفيينآخرين بينهم مصورا وكالة فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي التي بترت قدمها ولا تزال تتعافى في المستشفى.

كما استشهدت المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع معماري من قناة "الميادين" جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.