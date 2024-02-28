إعلام إسرائيلي: النصر الكامل على حماس لا يمكن تحقيقه

فلسطين اليوم

أكّد الكاتب الإسرائيلي، ران باراتس، وهو مؤسس موقع "ميدا" ومسؤول سابق في قسم الإعلام لدى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنياميننتنياهو، أنّ "النصر الكامل على حماس لا يمكن تحقيقه".

وأوضح باراتس في مقال له، منشور في موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي، أنّ "النصر الكامل على حماس، حسب التعريفات المعروفة، لايمكن تحقيقه، خاصة بعد الامتناع عن الإعلان عن نية السيطرة على الأرض"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تخلت بشكل مطلق عن النصرالمطلق".

ويأتي كلام باراتس بالتزامن مع مفاوضات يطغى عليها طابع المد والجزر، تطالب فيها المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من غزّة، وهو ماوافقت عليه "إسرائيل" بدايةً في ورقة باريس الأولى، ثم تراجعت عنه لاحقاً.

كما يأتي كلام الكاتب الإسرائيلي، توافقاً مع العديد من التصريحات الإسرائيلية والأميركية، آخرها ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عنمسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ "أغلبية شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة"، وأنّ "إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفهاالمتمثّل بالقضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس".

ومطلع الشهر الحالي شباط/فبراير، كشفت "نيويورك تايمز" أنّ مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، أبلغوا أعضاءً في مجلس النواب"الكونغرس"، أنّ "إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حركة حماس"، وأنّهم أثاروا شكوكاً فيما إذا كان تدمير حماس أو القضاء عليهاهدفاً واقعياً.

وأقرّت واشنطن في وقت سابق، بأنّ "حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة"، وبأنّ "إسرائيل لن تتمكن من محوها من الوجود".