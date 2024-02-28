قوات الاحتلال تعيد اعتقال فتى حُرر بـ "صفقات التبادل"

فلسطين اليوم

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقال الفتى المحرر الجريح موعد عمر الحاج (17 عاما ونصف) من أريحا، بعد استدعائه للمقابلة.

وأفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها، بارتفاع عدد الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في تشرين ثاني 2023، وأعاد الاحتلال اعتقالهم إلى 9 بينهم أسيرة.

واعتقل المحرر "الحاج" أول مرة في شهر أيار 2023، بعد تعرضه لإصابة برصاص الاحتلال، وكان قد تعرض للاستدعاء أكثر من مرة قبل اعتقاله، وجرى تحويله في حينه إلى الاعتقال الإداري.

ونوه "نادي الأسير" إلى أن الاحتلال أفرج عن "الحاج" ضمن صفقات التبادل في تاريخ 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023، وكان قد أمضى رهن الاعتقال الإداري 6 شهور ونصف.