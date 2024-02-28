جيش الاحتلال يعلن إصابة 26 ضابطًا وجنديًا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الساعة 02:29 م|28 فبراير 2024

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 26 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، ظهر اليوم الأربعاء، إن 3007 من ضباطه وجنوده أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة، منهم 1429 أصيبوا خلال المعارك البرية.

وأوضح بيان الجيش أن 468 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.