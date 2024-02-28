جيش الاحتلال يعلن إصابة 26 ضابطًا وجنديًا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 26 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، ظهر اليوم الأربعاء، إن 3007 من ضباطه وجنوده أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة، منهم 1429 أصيبوا خلال المعارك البرية.

وأوضح بيان الجيش أن 468 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.