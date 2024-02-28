هنية: ندعو شعبنا لكسر حصار الأقصى من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك

فلسطين اليوم

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "العالم، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة"، إلى أن "تكبح جماح العدو وترفض أن يأتي غازياً إلى مدينة رفح"، مؤكداً أنه "من واجب دول الطوق كسر حصار التجويع الإسرائيلي على شمال قطاع غزة".

وفي كلمة له خلال إطلاق تقرير "حال القدس" 2023، أكّد هنية أنّ "الاحتلال وشريكته الولايات المتحدة الأميركية، لن يستطيعا الحصول بمكائد السياسة، على ما لم يحصلا عليه في القتال"، منوهاً إلى أنّ "أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا".

وأشار هنية إلى أنّ "الاحتلال يقوم بأبشع الممارسات، وأن المقاومة تواجهه بضراوة.

وفي ما يتعلق بالحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى، أوضح هنية أن "الاحتلال يظن واهماً أنه يستطيع تفريغ طوفان الأقصى من محتواه عبر إجراءاته بحق المسجد الأقصى"، داعياً "أهلنا وشعبنا إلى كسر حصار الأقصى من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك".

واعتبر إسماعيل هنية أن "الحد الأدنى المقبول الذي نرضاه في المسجد الأقصى والمقدسات هو الوضع القائم وفق القانون الدولي".

وفي الختام توجه رئيس المجلس السياسي لحركة حماس إلى قوى المقاومة التي تساند غزة، بأن تعزز التحامها في المعركة من أجل الأقصى فهو بوصلة هذا المحور".