إعلام إعبري: "حزب الله" يهاجم بوتيرة يومية ثابتة كل مواقعنا

فلسطين اليوم

أحصت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، الخسائر التي ألحقتها المقاومة الإسلامية في لبنان في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، متحدثة عن المُعطيات الميدانية منذ بداية الحرب.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن الباحث في الحروب الإسرائيلي، أور فيالكوف، قوله إنّ حزب الله أطلق "ما يقرب من 1000 صاروخ مضاد للدروع على إسرائيل".

وأضاف فيالكوف أنّ "حزب الله ضرب مواقع عسكرية على طول الحدود، من رأس الناقورة إلى حرمون"، مشيراً إلى أنّ "إطلاق النار شمل جميع المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي تقريباً باستخدام ترسانة كاملة من الصواريخ المضادة للدروع".

ولفت في هذا السياق، إلى أنّ "ما بدأ ببضع ضربات كل عدة أيام، تحوّل إلى إطلاق نار يومي ثابت على مواقع عسكرية".

ومن أبرز المواقع التي استهدفها حزب الله، بحسب فيالكوف، هي مقر قيادة "اللواء 769"، وقاعدة "يوآف" الواقعين في هضبة الجولان، بالإضافة إلى معسكر نفح التابع للواء الجولان، وأيضاً قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في "كريات شمونة"، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، إلى جانب عدد كبير من المواقع الإسرائيلية.

وذكّر الباحث الإسرائيلي بأنّ الحزب أطلق، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، وابلاً من صواريخ "كورنيت EM" المضادة للدروع على قاعدة "ميرون" الجوية "وحدة المراقبة الجوية 506"، حيث "حقق بعضها إصابات دقيقة لقباب الحماية لنظام المراقبة الجوية، ما ألحق الضرر بقدرات الكشف في قاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".