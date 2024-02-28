الاحتلال يهدم منزلين في الولجة شمال غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات، اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق القرية، وهدمت منزلا يعود للمواطن رمزي أبو حماد وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءا من منزل تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطنة سعاد رضوان.

وصباح اليوم، جرفت آليات الاحتلال تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، وهدمت بيتا متنقلا مقاما على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، يعود للمواطن حامد بيبوح، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت في شهر شباط الجاري، خمسة منازل، ثلاثة منها للمواطنين محمود أبو خيارة، وأمين الأطرش، وجمال عبسية، تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، ومنزلا مكونا من طابق واحد تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، يعود لعائلة شادي وليد رباح، ومنزلا يعود لعائلة إبراهيم ربح، وجدارا استناديا لعائلة عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.

وتتعرض منطقة عيد جويزة منذ سنوات لهجمة من سلطات الاحتلال، تتمثل في هدم العشرات من المنازل، وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدران استنادية وتجريف أراضٍ.