المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنات الاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال، قبل أن تفيد بسقوط أكثر من 10 صواريخ في مستوطنة كريات شمونة أطلقت من لبنان.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية لاحقاً، سقوط صلية جديدة من الصواريخ، مما رفع عدد الصواريخ التي استهدفت مستوطنة كريات شمونة منذ الصباح إلى 14 صاروخ، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ونجم عن هذه الاستهدافات بحسب الإعلام العبري، إصابة مباشرة في شارع "أور أيلان"، ولمبنى في مستوطنة كريات شمونة، إضافةً إلى سقوط صاروخ في مستوطنة بيت هيلل وتقارير عن وجود إصابات.

وطالبت شرطة الاحتلال، بحسب وسائل الإعلام، من السكان في الشمال بالامتناع من الوصول إلى حيث سقطت الصواريخ الأخيرة.

ولاحقاً، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ مروحيتين لجيش الاحتلال أخلتا مصابين في الشمال إلى مستشفى رامبام العسكري في حيفا.

وانتشرت مشاهد لعلميات إخلاء نفذتها مروحيات الاحتلال لمصابين في شمال فلسطين المحتلة إلى مستشفيات في منطقة الوسط من جراء الصواريخ التي سقطت اعلى كريات شمونة.