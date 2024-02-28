ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29954 منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29954، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 70325 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا، و110 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.