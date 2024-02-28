جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين بمعارك شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين من لواء غفعاتي في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأوضح الجيش في بيان اليوم الأربعاء أن القتيلين هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في الكتيبة نفسها، وأكد أن المصابين السبعة جروحهم خطيرة.

وكان مستشفى سوروكا الإسرائيلي قد أعلن أنه استقبل 47 جنديا مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 19 بحالة خطيرة.

وأوضح المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريا إسرائيليا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة.

وبذلك يرتفع عدد جنود الجيش الإسرائيلي القتلى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 582، وفق معطيات رسمية معلنة من الجانب الإسرائيلي.