الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تعتدي على المسعفين في مشفى الأمل بخانيونس

فلسطين اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتدت على مسعفين تابعين للجمعية واعتقلت اثنين منهم في خانيونس.

كما أضافت الجمعية في تصريح صحفي بأن 60 جريحًا يتلقون الرعاية الطبية في ظروف صعبة بمستشفى الأمل الواقع غرب خانيونس جنوب قطاع غزة .

وبخصوص انخفاض وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أكد الهلال الأحمر بأن أكثر من 10 آلاف طفل يعانون من آثار الجوع في قطاع غزة، ولاسيما في مدينة غزة والشمال.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر رائد النمس قال لفلسطين اليوم بأن الاحتلال يرفض التنسيق مع المنظمات الدولية لإخلاء المصابين من المستشفيات المحاصرة، ويعتدي على الطواقم الطبية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تفرض حصارا مشددا منذ أسابيع على مستشفيي الأمل وناصر غرب خانيونس، وتمنع حركة سيارات الإسعاف، إضافة إلى اعتقال عدد من الأطباء والممرضين من داخل المستشفيين.