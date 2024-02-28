6 شهداء وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مدينة غزة

فلسطين اليوم

استُشهد 6 مواطنين، وأصيب 22 آخرون، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء متأثرين بإصابتهم الحرجة بشظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال انتظار شاحنات المساعدات على الطريق الساحلي هارون الرشيد غرب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وثالثا في حي الشيخ عجلين، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة نحو 6 مواطنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في حي الزيتون، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل.

كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال 10 قذائف على منازل المواطنين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال سبع غارات على المناطق الشرقية والوسطي، ما خلّف عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه الخامس والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا.