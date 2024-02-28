الاحتلال يقتحم جنين ويصيب مواطنا بجروح

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وشرعت بتدمير البنية التحتية

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي"المدينة ومخيمها من شارع جنين - نابلس - حيفا، وباقي مداخل المدينة

وشرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على اسطح عدد من المنازل وبداخلها.

ودمت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددا من المركبات، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.

واصيب صباح اليوم، شاب بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيرة في الحي الشرقي، بالقرب من ديوان الـ السعدي، وجرى نقله إلى احد المشافي في جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال سائق مركبة اسعاف.