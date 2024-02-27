د.الهندي: تل أبيب ترواغ للتهرب من عقد صفقة تبادل للأسرى

فلسطين اليوم

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن عقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي قبل رمضان، أمر محتمل إلا أن هناك تعنت إسرائيلي.

وأضاف الهندي في تصريحات إعلامية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع وإشاعة الفوضى للسيطرة على قطاع غزة.

وشدد الدكتور الهندي على أن الكيان الإسرائيلي سرّب مقترحاتِ الوسطاء لخلق مـُـناخات ضاغطة على المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن المقاومة معنيةٌ بالتوصل إلى اتفاق، لكن وَفقا لرؤيتها التي تحمي الشعب الفلسطيني.

وأشار نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي، إلى أنه إذا بقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيشهد جنوده حرب استنزاف.

ولفت الدكتور محمد الهندي إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لفك الحصار ووقف العدوان على قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بإدخال المساعدات.