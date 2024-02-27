لبنان: بعد "ميرون".. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال وتجهيزاته في "‏الرمثا" و"تلة الطيحات"

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، عمليتين عسكريتين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وفي أحدث عملياتها في المنطقة، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع "‏الرمثا" بالأسلحة المناسبة، ‏مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة. ‏

وسبق ذلك استهدافها موقع "رويسات العلم"، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على "تلة الطيحات" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعةٍ صاروخية كبيرة من عدّة راجمات، وذلك في إطار ردّها الثاني على ‏عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ صليةً ثقيلةً من الصواريخ، أُطلقت من لبنان في اتجاه منطقة "ميرون"، مشيراً إلى سماع صوت عددٍ من الانفجارات.

وذكر أنّ حزب الله أطلق ما يزيد على 100 صاروخ في أقل من 24 ساعة.

وأتى ذلك بعد استهداف المقاومة، أمس الاثنين، مقرّ قيادة ‏فرقة الجولان في "جيش" الاحتلال في نفح، بـ60 صاروخاً من نوع "كاتيوشا"، رداً على العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، وعلى الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.