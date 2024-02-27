عطايا: ورقة باريس أسوأ من سابقتها ولن نوافق على مضمونها

فلسطين اليوم

قال إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في لقاءات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إنّه من الواضح أنّ "ورقة باريس الأخيرة هي أسوأ من الورقة المقدمة سابقاً"، كاشفاً توجّه حركة الجهاد نحو "عدم الموافقة" على ما ورد في هذه الورقة.

وأضاف عطايا أنّ التسريبات الأميركية والإسرائيلية التي صدرت بشأن الورقة تهدف إلى محاولة "الضغط على الفلسطينيين وتأليبهم على المقاومة".

وأشار إلى أنّ محاولة الضغط تهدف للدفع نحو "وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان"، وذلك "تحسّباً لما قد يحصل في القدس المحتلة".

ورأى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أنّ "العدو يظنّ أنّ بإمكانه خداع المقاومة بأساليب مختلفة من أجل تحقيق إنجاز عجز عن تحقيقه في ميدان المعركة".