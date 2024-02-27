جهات فلسطينية وأممية: نشهد قتلاً جماعياً في غزة.. وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية ترتفع

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، رصد حالات وفاة بين الأطفال الرضّع نتيجة الجفاف وسوء التغذية، شمالي قطاع غزة، بينهم حالتان في مستشفى كمال عدوان.

ودعا القدرة المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء من أجل رصد المصابين بالجفاف وسوء التغذية وعلاجهم، ومنع الكارثة الإنسانية، لافتاً إلى أنّ ذلك سيحصد حياة آلاف الأطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة.

وقال إنّ المؤسسات الأممية تتحمّل مسؤوليات أخلاقية ووظيفية من أجل حماية الاطفال والنساء، وتوفير كل أسباب النجاة من المجاعة التي تضرب غزة، مطالباً المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكد القدرة أنّ المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم أي حماية للمنظومة الصحية في قطاع غزة، مضيفاً أنّ 30 مستشفى من أصل 35 في القطاع خرجت عن الخدمة من جراء عدوان الاحتلال.

ولفت إلى أنّ الاحتلال أجبر منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية المستقلة على الخروج من مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

قالت هيئة "إنقاذ الطفولة"، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن الوقت ينفد أمام الأطفال في غزة، مع ظهور تقارير تفيد بأنهم بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية، بينما تواصل "إسرائيل" فرض قيود تمنع الإيصال الآمن للمساعدات.

ومع انهيار الاتصالات والمساعدات - وخصوصاً في المناطق الشمالية من غزة، حيث يتعرض المدنيون لخطر المجاعة - رجّحت الهيئة أن تكون القصص التي يتم نشرها "غيضاً من فيض" ما يجري في الواقع.

بدوره، قال مدير هيئة "إنقاذ الطفولة" في فلسطين المحتلة، جيسون لي، إنّ "ما نشهده في غزة هو قتل جماعي للأطفال، لأنه لم يبق طعام، ولا يصل إليهم شيء".

وأضاف أنّ "العائلات تهرب اليوم إلى الهدف العسكري الإسرائيلي التالي (رفح) من أجل تجنب المجاعة، ووقعت في فخ الموت".