سقط في معارك غزة.. "جيش" الاحتلال يقرّ بمقتل قائد سرية في "غفعاتي"

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل رائد في صفوفه، تابع للواء "غفعاتي"، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ القتيل هو الرائد شاحر يفتاح، وهو قائد سرية في لواء "غفعاتي".

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم مستشفى "سوروكا" العسكري الإسرائيلي، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 11 جندياً مصاباً، وقعوا خلال معارك قطاع غزة، إلى "سوروكا" جواً، 6 منهم في حالة خطيرة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي بإصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.