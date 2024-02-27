استشهاد شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قرب بيت لحم

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب السياج الفاصل بمنطقة وادي الحمص شرق بيت لحم جنوبالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب في تلك المنطقة، ونقلوه بعد ذلك إلى حاجز مزموريا العسكري الموصللمدينة القدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه استلمت الشهيد من قوات الاحتلال على حاجز مزموريا وتعمل على نقله لمستشفى الحسين.

وأفادت وزارة الصحة لاحقا باستشهاد الشاب نزار محمود عبد المعطي حساسنة،(34 عاما) ، برصاص الاحتلال عند حاجز مزموريا بمدينةبيت لحم.



