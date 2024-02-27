"سرايا القدس" تقنص جندياً صهيونياً شرق خانيونس وتدمر آليتين بعبوة "ثاقب" بحي الزيتون

فلسطين اليوم

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة توثق لحظة قنص مقاتليها لأحد جنودالاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان عبر حسابها على منصة "تليغرام"، أنها قنصت "جنديا صهيونيا في محاور التقدم شرق خانيونس" جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس عن تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي بيان لاحق أكدت تدمير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب" في شارع السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغلات الصهيونية على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة فيالآليات والأرواح.