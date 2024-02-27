الكرملين رداً على ماكرون: إرسال قوات إلى أوكرانيا يعني "صداماً مباشراً" مع "الناتو"

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنّ النزاع العسكري المباشر بين "الناتو" وروسيا سيكون "أمراً لا مفر منه" إذا تم إرسالالقوات الغربية إلى أوكرانيا، مضيفاً: "في هذه الحالة، لن يكون الأمر متعلقاً بالاحتمال، ولكن بالحتمية".

كلام بيسكوف أتى كردٍ على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لاحتمال وجود صدام مباشر بين "الـناتو" وروسيا، في حال تم إرسال قواتغربية إلى أوكرانيا.

وشدّد على ضرورة أن تقوم الدول المنضوية تحت حلف "الناتو"، بتقييم عواقب هذه الإجراءات، وأن تكون على دراية بها.

وقال: "يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم، ما إذا كان هذا يتوافق مع مصالحهم، والأهم من ذلك، مع مصالح مواطني بلدانهم".

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تشكيل تحالف صاروخي أوروبي لاستهداف روسيا "سيكون بمنزلةانتحار إذا تم تأكيد هذه المعلومات".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح فجر اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلىأوكرانيا، مؤكداً أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد".

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي، عقب مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس، أنّ إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا أمر غير مستبعد.

وأضاف: "نحن كأوروبا نرى أن هزيمة روسيا أمر لا غنى عنه لأمن أوروبا". وشدد على أنّ أوروبا ستزيد العقوبات على البلدان التي تساعدروسيا على تجاوز العقوبات الأوروبية، معلناً عن "تحالف" لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى.

من جهته، شدّد المستشار الألماني، أولاف شولتس، على أنّه "لن يجري إرسال جنود من أوروبا، أو من حلف الناتو إلى أوكرانيا"، وهو ما عادوأكّد عليه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الذي أعلن أن "إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا، ليس ضمن خياراتنا".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أنّ بلاده "لا تدعم نشر قوات غربية في أوكرانيا، وهي ليست في حالة حرب معروسيا".