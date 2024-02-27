"لوموند": مناصرة فلسطين في الولايات المتحدة تتسع على الأرض

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنّ مظاهر الاعتراض على تواطؤ الإدارة الأميركية مع الإبادة في قطاع غزة تتواصل في الولايات المتحدةمن خلال التظاهرات المتزايد زخمها أمام مقرات المؤسسات الرسمية ومنازل المسؤولين، بالإضافة إلى تصويت عشرات المدن لصالح قراراتوقف إطلاق النار.

وتوقفت الصحيفة، في تقريرٍ نشرته اليوم الثلاثاء، عند بلدة أوجاي الصغيرة، شمالي لوس أنجلوس، والتي يبلغ عدد سكانها 7500 نسمة،موضحةً أنّها أصبحت المركز الإعلامي للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ولاية كاليفورنيا.

ويواصل الناشطون في أوجاي الحضور إلى كل اجتماع لمجلس المدينة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، للمطالبة بإصدار قرار يدعم أهاليالقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطين استهدفوا في تحركاتهم فندق "أوجاي فالي إن"، المملوك لعائلة "كراون" التي تعدّ أحد المساهمينالرئيسيين في شركة لتصنيع المعدات العسكرية تصنع قنابل يستخدمها كيان الاحتلال. ونقلت عن قائد المجموعة سايروس ماير قوله: "يزعممجلس المدينة أن الصراع في غزة يقع خارج نطاق السلطة البلدية وليس من شأننا التدخل فيه، لكن أوجاي تجمع الضرائب من مجمعسياحي يستفيد مالكه من الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وقال ماير للصحيفة إن العملية "نجحت". والأهم من ذلك، بحسب رأيه، هو "الدعاية التي نشأت حول فندق فخم لم يكن زواره على علمبصلات أصحابه بإسرائيل".

وأكد التقرير أن أوجاي ليست سوى مثال واحد من بين آلاف الأمثلة، فبعد مرور أربعة أشهر على بدء الصراع، تتواصل الجهود المناصرةللفلسطينيين بلا هوادة في الولايات المتحدة، حيث أصدرت أكثر من 70 مدينة منها شيكاغو وسياتل وسانت لويس وماديسون ومينيابوليسوأوكلاند وأتلانتا، قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، اعتصم نشطاء أميركيون، اليوم الثلاثاء، داخل مبنى قناة "إن بي سي"، قبيل ظهور الرئيس الأميركي جو بايدن في أحدبرامجها، للاحتجاج على دعمه لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.