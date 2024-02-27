أكثر من 150 شهيدا لا يزالون تحت الأنقاض بحي الزيتون في غزة

فلسطين اليوم

أكد جهاز الدفاع المدني وجود أكثر من 150 شهيدا تحت أنقاض عدة منازل قصفها الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة لتقديرات بوجود أعداد أخرى من الشهداء في الشوارع لم يتم الإبلاغ عنهم.

وتمنع قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول للمنطقة لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

ويواصل جيش الاحتلال توغله في حي الزيتون لليوم السابع على التوالي، وسط استمرار القصف والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.