الصحة بغزة: 120مريضا في مجمع ناصر بحاجة لنقلهم إلى مستشفيات أخرى

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة لإخلاء أكثر من 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي القطاع، إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، أن الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

ولفتت "الصحة" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع ناصر الطبي إلى مكرهة صحية خلال حصاره واقتحامه.

وأضافت أن توقف مولد الكهرباء، ووقف الأكسجين، وتعطل شبكة الصرف الصحي، وانقطاع المياه، وتكدس النفايات، وعدم توفر إمكانيات طبية، يعيق العمل بمجمع ناصر الطبي.

وأكدت أن مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر الطبي، كما طالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كل أفراد الكوادر الصحية المعتقلين.