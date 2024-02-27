هيئة الأسرى: أوضاع كارثيّة يعيشها الأسرى بسجن "عتصيون"

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن أوضاع كارثيّة صعبة للغاية يعيشها الأسرى في سجن "عتصيون" الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الهيئة، في بيانٍ صحفي لها استنادا لزيارة طاقمها القانوني، إلى أنّ الأسرى الذين يبلغ عددهم 111 أسيرا يعانون أوضاعا سيئة للغاية، إذ تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي وتُخرجهم منها وتفتشهم تفتيشًا عاريًا، إضافة إلى وجود حالات مرضية صعبة للغاية لا يقدم لها أي رعاية طبية أو علاج.

ونوّهت الهيئة إلى أنّها تجنبت ذكر أسماء الأسرى، حرصا على سلامتهم حتى لا يتعرضوا لعقوبات إدارة السجون أو الاعتداء عليهم.

ونقلت عن أسير قوله، إنه اعتقل من بيته الساعة الرابعة فجرا من قبل عدد كبير من قوات الاحتلال، وتعرض للضرب المبرح والقاسي، ثم اقتادوه إلى مستوطنة "حلميش" ومكث فيها عدة ساعات، وخلال تواجده هناك تعرض للضرب والشتم بألفاظ نابية ليقتادوه بعد ذلك إلى مركز التحقيق "عتصيون" .

وناشدت الهيئة كل الجهات الدولية المختصة التدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحقهم، كما طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.