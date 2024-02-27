تشييع الشهداء الثلاثة في محافظة طوباس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، جثماين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس ومخيم الفارعة.

وانطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى طوباس التركي الحكومي بعد أداء صلاة الجنازة عليهم في ساحة المستشفى، ثم جابت مسيرة حاشدة شوارع المدينة.

ونُقل الشهيد أحمد دراغمة إلى منزل عائلته في مدينة طوباس لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم تمت مواراته الثرى، كما توجه موكب الشهيدين محمد بيادسة وأسامة زلط إلى مسقط رأسيهما في مخيم الفارعة لإلقاء نظرة الوداع عليهما ومواراتهما الثرى.

وندد المشاركون في موكب التشييع، بجرائم الاحتلال المتواصلة في مختلف محافظات الضفة واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، مخيم الفارعة ومدينة طوباس، واندلعت على إثر مواجهات، استُشهد خلالها الشبان الثلاثة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي.

كما أعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف، بالإضافة إلى تدمير وتخريب كبير في البنية التحتية في مخيم الفارعة.

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