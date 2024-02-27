رداً على العدوان في محيط بعلبك.. المقاومة في لبنان تستهدف قاعدة "ميرون"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان ، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعةٍ صاروخية كبيرة من عدّة راجمات.

وأكّدت المقاومة، في بيان مقتضبٍ نشرته، أنّ هذه العملية تأتي دعماً لقطاع غزة وردّاً على ‏عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع.

بالتزامن مع ذلك، أفاد الإعلام العبري بأنّ صليةً ثقيلةً من الصواريخ أُطلقت من لبنان في اتجاه منطقة "ميرون"، مشيراً إلى سماع صوت عددٍ من الانفجارات.

وذكر أنّ "حزب الله" أطلق ما يزيد على 100 صاروخ في أقل من 24 ساعة.