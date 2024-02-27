مسؤول جزائري يتضامن مع فلسطين في مؤتمر رياضي بكوريا الجنوبية

فلسطين اليوم

أعرب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطاولة عيلام توفيق، عن تضامنه مع فلسطين عبر رفع العلم الفلسطيني في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بكوريا الجنوبية، إثر تعذر حضور نظيره الفلسطيني بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي.



وانطلقت أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة الطاولة بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية، بحضور ممثلين عن اتحادات من مختلف الدول حول العالم، إلا أن مقعد فلسطيني بقي فارغا بسبب تعذر وصول رئيس الاتحاد الفلسطيني بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقام توفيق برفع العلم الفلسطيني عقب شغور المكان المخصص لفلسطين في الاجتماع تعبيرا عن تضامنه مع القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب دموية للشهر الخامس على التوالي.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه مظاهرات التضامن والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات في أرجاء العالم نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.