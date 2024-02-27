الصحة: 96 شهيدًا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 29,878 شهيدًا و70,215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.