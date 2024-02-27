بايدن: "إسرائيل" وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الكيان الإسرائيلي وافق على وقف هجومه في غزة خلال شهر رمضان.

وكان بايدن قد أعرب عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه بينما تدرس حركة حماس مقترح باريس عن هدنة لأربعين يوما ومبادلة رهائن بمعتقلين.

وتلقت حركة حماس مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة يتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة أربعين يوماً ومبادلة معتقلين فلسطينيين بأسرى إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد.