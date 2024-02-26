مخاوف الحرب تدفع بنك الاحتلال المركزي إلى تثبيت الفائدة عند 4.5%

فلسطين اليوم

أبقى بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند 4.5%، اليوم الاثنين، بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني المنصرم، مشيراً إلى عدم اليقين بشأن المدة المتوقعة للعدوان المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحذر البنك المركزي من أن الحرب كانت لها "عواقب اقتصادية كبيرة على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية".

وجاء في بيانه الصادر عصر اليوم أن "هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين في ما يتعلق بخطورة تداعيات الحرب ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره في مدى الانعكاس على النشاط الاقتصادي ككل".

وانقسم المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل صدور قرار المصرف المركزي اليوم، حيث توقع سبعة عدم اتخاذ أي خطوة، في مقابل توقع سبعة آخرين تخفيضاً مرتقباً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس أو ما يعادل 0.25%.

وقبل الخفض المعتمد الشهر الماضي، كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية، في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1% في إبريل/نيسان 2022، قبل التوقف مؤقتاً في يوليو/تموز المنصرم.