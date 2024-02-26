ارتقيا على الحدود الفلسطينية مع لبنان... سرايا القدس تزف شهيدين!

فلسطين اليوم

صدر عن "سرايا القدس", اليوم الاثنين, بيان جاء فيه: "نزف إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلاً من الشهيدين المجاهدين: أحمد محمد حلاوة (33 عام) "أبو علاء", حسين وليد عوض ( 28 عام ) "أبو علي", واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".



وتؤكد سرايا القدس أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".