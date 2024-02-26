جيش الاحتلال يغرق في خانيونس وغزة..وسرايا القدس تصطاد جنوده في كمائن محكمة!

فلسطين اليوم

أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ"R P G"، في محيط مفترق دولة، في حي الزيتون.

وجنوبي حي الزيتون، قصفت السرايا تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، من عيار 60 ملم.

أما في وسط خان يونس، جنوبي قطاع غزّة، فأسقطت سرايا القدس طائرةً إسرائيليةً من نوع "كواد كابتر"، خلال تنفيذها مهماتٍ استخبارية.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، أوقعت سرايا القدس و كتائب القسام قوةً إسرائيليةً في كمين محكم، في محيط جامعة فلسطين وسط القطاع.

واستُخدمت في الكمين العبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد، الأمر الذي أدى إلى إيقاع عناصر القوة الإسرائيلية بين قتيل ومصاب.

ونفّذت سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية عمليةً مشتركةً قصفت فيها تجمّعاتٍ للآليات الإسرائيلية بقذائف "الهاون"، في بيارة ساق الله، شرقي حي الزيتون.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بإصابة ضابط و4 جنود بجروح خطرة، خلال المعارك ضدّ المقاومة، شمالي قطاع غزّة وجنوبيّه.

وأمس، اعترف "الجيش" الإسرائيلي بمقتل 3 جنود إضافيين في صفوفه، بينهم اثنان تابعان للواء "غفعاتي"، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية.