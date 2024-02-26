أمير عبد اللهيان: الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات عملية لمواجهة القتل الجماعي في غزة

فلسطين اليوم

أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "إسرائيل هي المنظومة الوحيدة في العالم، التي تمارس القتل والفصلالعنصري".

وأضاف أمير عبد اللهيان، الذي يشارك، في جنيف، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ "سجل حقوق الإنسانصار ملطخاً بعد كل الفظائع التي يعيشها السكان في قطاع غزة، والضفة الغربية".

كما أشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة، لم تتخذ خطوات عملية "لمواجهة القتل الجماعي للنساء والفتيات في غزة"، فيما تقدم أميركاوبريطانيا، يضيف أمير عبد اللهيان، أكبر قدر ممكن من الدعم للفظائع التي ترتكب ضد سكان القطاع.