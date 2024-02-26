لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف مقرّ قيادة ‏فرقة الجولان بـ60 صاروخ "كاتيوشا"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها، اليوم الإثنين، مقرّ قيادة ‏فرقة الجولان في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فينفح، بـ60 صاروخاً من نوع "كاتيوشا".

وأكّدت المقاومة، في بيانٍ مقتضب نشرته، أنّ هذا الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته، ورداًعلى العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.

وفي كيان الاحتلال، تحدّثت إعلام إسرائيلي عن إطلاق حزب الله، أكثر من مرة، صورايخ نحو قاعدةٍ تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي فيالجولان السوري المحتل، حيث سُمعت أصوات انفجارات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات "كدمات تسفي" و"شاعل" و"أورطال" في الجولان السوري المحتل.