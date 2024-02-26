وفاة الطيّار الأمريكي الذي أحرق نفسه رفضًا لحرب الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

توفي الجندي الأمريكي آرون بوشنل (25 عامًا)، اليوم الYثنين، متأثرًا بجراحه البليغة التي أُصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه أمامالسفارة الإسرائيلية في واشنطن أمس الأحد؛ احتجاجًا على حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم، وفاة الطيار في الجيش الأميركي الذي أحرق نفسه خارج السفارة الإسرائيلية فيواشنطن.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإنّ الجندي الذي أضرم النار في نفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن،بعد ظهر أمس الأحد، كان يرتدي الزي العسكري.

وقال في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية".

وذكرت الصحيفة أنه بعد ذلك سكب على نفسه سائلا شفافا وأضرم النار في جسده وهو يصرخ "فلسطين حرة" مرارا وتكرارا.

يأتي ذلك، وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت؛ ضد العدوان الإسرائيلي على قطاعغزة ودعم واشنطن غير المشروط لتل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشنّ الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاًعن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادةالجماعية".