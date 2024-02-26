لابيد يدعو لإجراء انتخابات مبكرة: نتنياهو مذنب وغير مؤهل

فلسطين اليوم

قال رئيس المعارضة "الإسرائيلية" يائير لبيد، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مذنب وغير مؤهل.

وأضاف "لابيد" في تصريحاتٍ صحفية: "حقيقة أن نتنياهو لا يزال في حياتنا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) أمر جنونيللغاية ولا يمكن أن يستمر.

وشدد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أنّ "نتنياهو" يتعرض لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، في أعقاب فشل التنبؤ المسبق بعملية "طوفان الأقصى" علىمستوطنات غلاف غزة صبيحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطريقة تعامله مع ملف الأسرى لدى المقاومة في غزة.

ويتظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين بوتيرة شبه يومية، للمطالبة بإسقاط حكومة وبالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم الأسرى، وذلك عبرإبرام صفقة مع حركة حماس مهما بلغ ثمنها، لكن نتنياهو يتجاهل مطالبهم ويُماطل لأسباب سياسية داخلية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشنّ الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاًعن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادةالجماعية".