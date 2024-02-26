هنية وأمير قطر يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

التقى صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد هنية ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين، مشددا على أن العدو يستخدم المعاناة لحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار.

كما أكد هنية أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.

وأشار إلى أن الحركة استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عاليه ولكنها ترى أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك.