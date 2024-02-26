سرايا القدس والقسام تخوضان اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خان يونس

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، عبر خوضها اشتباكات ضارية معها، وتنفيذها عمليات عسكرية ضدها، وتحقيقها إصابات مؤكّدة.

وفي هذا الإطار،أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكّن مجاهديها من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كذلك، أعلنت السرايا قصف مجاهديها موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.

بدورها أعلنت قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير مجاهديها عبوةً بقوة من 15 جندياً إسرائيلياً، بمنزل في عبسان الكبيرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

ودمّر مجاهدو القسام أيضاً دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وفي نفس المنطقة، استهدف مجاهدو القسام قوةً إسرائيلية من 4 جنود وأجهزوا عليهم من مسافة صفر. بدورها، أ

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، خصوصاً في بلدة عبسان الكبيرة.