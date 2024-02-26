تشييع الشهيد ماجد نبهان في جنين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المخيم الكبير ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان قد أُعلن عن استشهاد الشاب نبهان فجر اليوم في مستشفى رفيديا في نابلس، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.