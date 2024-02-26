"جيش" الاحتلال يعترف بـ5 إصابات خطيرة في معارك جنوب وشمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بإصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك في شمال وجنوب قطاع غزة.

وتحدّث عن إصابة جندي من دورية المظليين وآخر من وحدة "يهلوم" وضابط من لواء المظليين في معركة في جنوب قطاع غزة، واصفاً إصاباتهم بالخطرة.

وفي معركة في شمال قطاع غزة، أصيب جنديان من الكتيبة "601" إصابة خطيرة أيضاً.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جنديين إضافيين في صفوفه، يتبع أحدهما لواء "غفعاتي"، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أن الجندي الأول هو: عيدو إيلي زاريهان، ويحمل رتبة رقيب أول في لواء "غفعاتي"، وقد قُتل في المعارك في محاور خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

أمّا القتيل الثاني فهو الرقيب، أوز دانييلوهو، وهو جندي في الكتيبة "77" من تشكيل "سار ميغولان"، حيث كشف المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، دانييل هاغاري، مقتله يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقرّ بأن جثته لا تزال في غزّة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المُعترف بهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 580، بينهم 240 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية داخل قطاع غزّة.