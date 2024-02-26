غوتيريش: الهجوم على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان تنتشر في كل مكان بالعالم، مشيراً إلى أن ممارسات العقاب الجماعي واحتجاز رهائن جرائم بموجب القانون الدولي.

وأضاف غوتيريش خلال افتتاح الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن افتقار مجلس الأمن لموقف موحد بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته "بشكل قاتل".

وقال إن العالم بحاجة إلى تجديد الالتزام بقوانين حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها، لافتاً إلى أن مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح "لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نشع برنامج مساعداتنا".

وجدد غوتيريش أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.