شهيد متأثر بجراحه بجنين واعتقالات واسعة في اقتحامات إسرائيلية بالضفة

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها منذ فجر اليوم الاثنين في مدن الضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة دهم واعتقالات فيما استشهد شاب في جنين.

حيث أفادت مصادر لفلسطين اليوم، اقتحام الاحتلال مدينة نابلس فجر اليوم، فقد دفعت بتعزيزات عسكرية وصلت محيط ملعب البلدية، لتقتحم مطبعة بشارع حطين وتلحق أضرارًا بمحتوياتها، كما سيّرت قوات الاحتلال دوريات في عدد من الأحياء السكنية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ملعب بلدية نابلس واعتدت بالضرب على العشرات من عمال غزة الموجودين فيه، قبل أن تعتقلهم.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عربونة وودير غزاله وعرانة، ودهمت أحيائها وسيّرت آلياتها في شوارعها وأطلقت قنابل ضوئية في سماء تلك القرى، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي الخليل جنوب الضفة قالت مصادر محلية: أن "قوات الاحتلال تعتقل الشابين مصطفى فهمي زعاقيق وعوض محمد الخطيب والشاب عبد الرحمن نسيم الشقدام من بلدة بيت أمر شمال الخليل".

أما في أريحا فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال أريحا، تعتقل الشاب أمير الصرفندي شقيق الأسير حاتم الصرفندي من منزله بعد محاصرته من القوات الخاصة.

وفي القدس المحتلة، قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من القاصرين و الشُبّان خلال اقتحام قرية العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم، عُرف منهم، الشاب محمد محمود عطية الذي اعتقل من منزله في البلدة.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، واندلعت مواجهات مع الشبان الذين استهدفوا القوات الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد وبرقا وشقبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، وأفاد شهود عيان أن قوات إسرائيلية راجلة تمركزت في مواقع عدة في سلواد، وأطلقت النار على الأجسام المتحركة والسيارات.

وقد أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 شاباً من بلدة سلواد شرق رام الله فجر اليوم وأخضعتهم للتحقيق قبل أن تفرج عنهم

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عربونة وودير غزاله وعرانة، ودهمت أحيائها وسيّرت آلياتها في شوارعها وأطلقت قنابل ضوئية في سماء تلك القرى، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مصطفى ناصر أبو عرب (29 عاما) من مدينة بيت جالا غربا، والأسير المحرر ومحمد أكرم شعفوط (42 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا.

بينما وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم بعد اقتحامها، حيث شنت عمليات اعتقال في ضاحية شويكة وعدد من أحياء المدينة ومخيمها، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون.

وأعلنت مصادر طبية بإن شابا استشهد فجر اليوم في مستشفى رفيديا بنابلس متأثرا بجراحه، جراء قصف نفّذته مسيّرة إسرائيلية في مخيم جنين قبل 3 أيام، وبذلك ارتفع عدد الذين استشهدوا في عملية الاغتيال هذه إلى 3 شهداء.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جنود الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية، منذ بداية الحرب على قطاع غزة ارتفع إلى 407 شهيدا، من بينهم 88 شهيدا سقطوا منذ بداية العام الحالي.