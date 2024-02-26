الصحة بغزة: 90 شهيداً خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 29782

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيد و 164 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في يومه ال143 إلى 29782 شهيدا و 70043 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.