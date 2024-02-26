الأغذية العالمي: ارتفاع سوء التغذية في قطاع غزة إلى مستويات طارئة

فلسطين اليوم

قال برنامج الأغذية العالمي، إن سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصا في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة.

وحذر البرنامج من تزايد أزمة سوء التغذية في القطاع.

جاء ذلك في منشور لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على حسابه عبر منصة "إكس".

وقال البرنامج الأممي، إن "أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع".

وشدد على أن "البيانات الحديثة تظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع.