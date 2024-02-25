"بسرعة ولادي ماتوا"...فلسطينية تستغيث من تحت الأنقاض لإنقاذ عائلتها في غزة

فلسطين اليوم

"بسرعة.. ولادي ماتوا"، بهذه الكلمات المتقطعة، وجهت أم فلسطينية مكلومة نداء استغاثة من تحت الأنقاض إلى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، تطالب بإنقاذ عائلتها بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم.

فور اتصال الفلسطينية بجهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) عبر الهاتف المحمول، قامت بتبليغهم بالإسراع لإنقاذ أطفالها من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفته إسرائيل في منطقة الصبرة، بمدينة غزة.

ولم يتوانَ طاقم الدفاع المدني في الاستجابة لندائها، وتحركوا سريعاً نحو المنزل المنكوب، الذي يعود لعائلة "كالي"، بهدف إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر البشرية، بحسب فيديو نشره الجهاز.

وواكب فريق فلسطين اليوم، عملية إجلاء العائلة المحاصرة والمواطنين الذين تعرّضوا للإصابات والقتل جراء القصف.

وبحذر شديد، تعاملت الطواقم الطبية والدفاع المدني لإنقاذ الفلسطينيين، مع التركيز على عدم حدوث أي انهيار يسبب مزيدًا من الأذى للعائلة المتضررة.

وبعد جهود حثيثة، تمكن أفراد الدفاع المدني من إنقاذ أفراد من العائلة، بما في ذلك أطفال كانوا تحت أنقاض المنزل المدمر. لكن القصف تسبب بالفعل في استشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات من العائلة والمنازل المجاورة لعائلة "كالي".