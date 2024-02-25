المرصد "الأورومتوسطي" يعلن ارتقاء الطفل محمد نصر الله في مشفى الشفاء جوعا

فلسطين اليوم

أفاد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان باستشهاد الطفل الجريح محمد إيهاب جميل نصر الله البالغ من العمر 8 سنوات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.

وذكرت مجموعة التغذية العالمية في وقت سابق أن طفلا من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية في قطاع غزة، يعاني من سوء التغذية، محذرة من خطر كبير يهدد حياة الأطفال وصحتهم..

وقال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف في المجال الإنساني وعمليات الإمداد، تيد شيبان، إن قطاع غزة على وشك أن يشهد انفجارا في حالات الوفاة للأطفال التي يمكن تجنبها.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن نحو 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.